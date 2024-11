Jeep Compass 2025: saiba o que mudou no líder da categoria

O Jeep Compass agora chega com o potente motor 2.0 Turbo Hurricane a gasolina, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 6,3 segundos. Com 272 cv de potência e 400 Nm de torque, o Compass oferece performance de sobra para encarar qualquer terreno com facilidade.Além de desempenho, o Compass também se destaca em segurança e conforto. Equipado com tecnologias semiautônomas de nível II, o assistente ativo de direção utiliza o Lane Center e o piloto automático adaptativo, ajudando o veículo a permanecer entre as faixas, fazer curvas e controlar a velocidade de forma inteligente.