TRT-15 completa 40 anos com homenagem na Câmara dos Deputados
Corte atende 22 milhões de pessoas em 599 municípios e é responsável por 14% das ações trabalhistas do país
O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15) foi homenageado nesta quarta-feira (19), em sessão solene realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília, pelos 40 anos de criação da Corte. A cerimônia reuniu autoridades do Judiciário, do Ministério Público do Trabalho e parlamentares.
A sessão foi presidida pelo deputado Celso Russomanno, autor do requerimento para a realização da homenagem. Também compuseram a mesa o deputado Paulo Soares (Podemos-SP), o ministro do TST (Tribunal Superior do Trabalho) Luiz José Dezena da Silva, a presidente do TRT-15, desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann, o procurador-geral do Trabalho, Gláucio Araújo de Oliveira, e a desembargadora do TRT-15 Eliana Filipe Toledo.
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