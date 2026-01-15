Veja como é a cela onde Bolsonaro vai ficar preso na Papudinha

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido nesta quinta-feira (15) para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, chamado de "Papudinha", localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, para seguir cumprindo a pena de 27 anos e três meses de prisão pela trama golpista.



Bolsonaro estava detido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, mas o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou a transferência dele após a defesa do ex-presidente reclamar das condições da cela onde Bolsonaro estava preso na PF.



O ex-presidente vai ficar em uma sala de Estado Maior na Papudinha, que tem área total de 64,83 m² — a título de comparação, na PF Bolsonaro estava em uma sala individual de 12m².



A cela em que o ex-presidente vai ficar tem banheiro, cozinha, lavanderia, quarto, sala e área externa. O local ainda dispõe de cama de casal, geladeira, armários e TV. Há banheiro com chuveiro com água quente e uma cozinha que possibilita o preparo e armazenamento de alimentos.



Segundo a decisão de Moraes, foi autorizada a instalação, a critério da defesa, de aparelhos para fisioterapia (como esteira e bicicleta), bem como de grades de proteção e barras de apoio na cama e em outros locais das acomodações.



Ao determinar a transferência, Moraes enfatizou que a medida não ocorre porque as condições anteriores eram inadequadas. O ministro classificou as reclamações da defesa de Bolsonaro sobre "maus-tratos", "cativeiro" e barulho do ar-condicionado na Polícia Federal como "mentirosas" e parte de uma campanha de desinformação. Segundo Moraes, a mudança serve para efetivar novos requerimentos de saúde e bem-estar da defesa que exigiam uma logística diferente.