Vídeo mostra momento em que Silvinei Vasques é detido no Paraguai

Um vídeo mostra o momento em que o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, é detido por agentes da imigração paraguaia no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, ao tentar fugir para El Salvador, nesta sexta-feira (26). A abordagem ocorreu após um alerta emitido pela Polícia Federal do Brasil.



Ele foi capturado depois que agentes de imigração desconfiaram da documentação apresentada. Imagens divulgadas pelas autoridades indicam que o ex-diretor da PRF portava uma carteira de identidade em nome de Júlio Eduardo, com suposta cidadania paraguaia.



Silvinei Vasques será entregue ainda nesta sexta-feira à Polícia Federal em Foz do Iguaçu (PR). A depender do horário, o traslado para Brasília poderá ocorrer apenas no sábado (27).



Diante da tentativa de fuga, o ministro do STF Alexandre de Moraes converteu as medidas cautelares impostas ao ex-diretor da PRF em prisão preventiva.



Vasques rompeu a tornozeleira eletrônica na noite de 24 de dezembro, em sua residência, e fugiu para o Paraguai em um carro alugado. Ele havia sido preso em agosto de 2023, sob suspeita de uso da máquina pública para interferir no processo eleitoral de 2022.



Um ano depois, Moraes revogou a prisão, mas manteve medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a obrigação de apresentação periódica à Justiça.



A tentativa de fuga de Silvinei Vasques terminou poucas horas após o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal desaparecer do local onde cumpria prisão domiciliar. Diante de indícios de descumprimento das medidas cautelares, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou a prisão preventiva.



Segundo a decisão, a tornozeleira eletrônica de Vasques deixou de emitir sinal de GPS na noite de quarta-feira (24) e, pouco depois, parou de funcionar. Equipes foram acionadas para verificar o endereço, mas não encontraram o investigado no apartamento nem na garagem.



Imagens de câmeras de segurança mostram que, por volta das 19h, ele deixou o imóvel carregando bolsas, ração e tapetes higiênicos para cães, além de conduzir um cachorro, aparentemente da raça pitbull. Vasques utilizou um carro prata alugado.



Com base nas informações reunidas, Moraes converteu as medidas cautelares em prisão preventiva. A decisão não esclarece se o animal foi levado para fora do país, mas considera a movimentação compatível com uma tentativa de fuga.