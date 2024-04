ANS recomenda que planos de saúde sigam protocolo do governo para atendimento de dengue

Alto contraste

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplemental) anunciou nesta sexta-feira (15) que vai recomendar que planos de saúde sigam o protocolo de atendimento do Ministério da Saúde para pacientes diagnosticados com dengue. O objetivo do protocolo único é dar celeridade às autorizações de atendimento. O parecer técnico com a recomendação vai ser publicado na segunda-feira (18).