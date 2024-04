Confira agenda cultural deste final de semana no DF Veja o que rola na capital neste fim de semana; há programas para todas as idades e diversos gostos; confira!

O Distrito Federal tem diferentes eventos para este fim de semana. Brasília conta com espetáculos para o público de todas as idades, Jardim de Páscoa e exposições. Confira a programação da agenda cultural do R7. Os eventos começam a partir desta sexta-feira (30).