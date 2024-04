Confira os eventos culturais deste fim de semana do DF Programação reúne desde show sertanejo até final do campeonato Candagão; confira

O fim de semana do Distrito Federal está recheado de eventos para o gosto de todos os públicos. Show em homenagem a Belchior, Tributo a Raul Seixas, final do Cadangão e show sertanejo da dupla Jorge e Mateus estão na programação da agenda cultural do R7. As atrações começam a partir desta sexta-feira (5)