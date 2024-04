Veja a entrevista do presidente do BRB ao Balanço Geral Paulo Henrique Costa fala sobre a parceria com a RECORD pelo fomento do futebol no DF

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, esteve no Balanço Geral para falar sobre o fomento do futebol no Distrito Federal. Neste domingo (31), o R7 transmite com exclusividade o jogo de ida da final do campeonato Candangão BRB 2024 de futebol entre os times Capital e Ceilândia neste domingo (31), a partir das 15h30. O título é disputado na Arena BRB Mané Garrincha.