Anatel apreende produtos eletrônicos piratas em depósitos de e-commerce Equipes da Agência estiveram nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás e Bahia Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 26/05/2025 - 15h43 (Atualizado em 26/05/2025 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A ação tem como objetivo coibir a comercialização online de produtos irregulares Divulgação/Anatel/Arquivo

Equipes da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) estiveram nas centrais de distribuição das principais plataformas de comércio eletrônico do país para coibir o comércio de produtos falsificados.

Desde 2022, a agência tem buscado promover maior conscientização das redes varejistas online sobre a importância da proteção ao consumidor quanto ao comércio indevido de produtos irregulares de telecomunicações em suas plataformas.

As ações mais recentes ocorreram em endereços localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Goiás e Bahia.

O conselho, responsável pela liderança das ações do PACP (Plano de Ação de Combate à Pirataria), reconhece a necessidade de intensificar as iniciativas da Anatel junto aos marketplaces.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Assim como representantes de qualquer outro segmento do comércio, eles não podem postergar a adoção de medidas efetivas para combater a comercialização de produtos de telecomunicações não homologados. Essa prática sujeita o consumidor a possíveis danos decorrentes da compra de equipamentos irregulares”, afirmou o representante do conselho.

Um dos objetivos da agência é o estabelecimento de medidas adequadas para o bloqueio da venda de produtos irregulares e a retirada de anúncios relacionados a esses itens.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp