Estúdio News analisa a posição de destaque do e-commerce no cenário varejista brasileiro Programa da RECORD NEWS vai ao ar neste sábado (24), às 22h15 Estúdio News|Do R7 23/05/2025 - 10h25 (Atualizado em 23/05/2025 - 10h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renata Caetano, Fernando Mansano e Clóvis Souza Divulgação/RECORD NEWS

As mudanças nos hábitos de consumo, impulsionadas pela digitalização e conveniência das compras online, colocaram a modalidade e-commerce em uma posição de destaque no cenário varejista brasileiro. Só no ano passado, o setor faturou mais de R$ 200 bilhões, um crescimento superior a 10%. Fatores como aumento de produção, inteligência artificial, ascensão da classe C e a facilidade de acesso à internet estimulam a compra e o surgimento de novos consumidores. Este tema ganha espaço no Estúdio News deste sábado (24), a partir das 22h15, na RECORD NEWS.

Para 2025, a ABComm prevê faturamento acima de R$ 234 bilhões, ticket médio de R$ 539,28 e três milhões de novos compradores. “Estamos sofrendo um processo de inflação e o poder aquisitivo das pessoas vem diminuindo. Para continuar comprando o que estavam habituadas, elas precisam pesquisar mais e a internet permite em poucos minutos fazer uma pesquisa de mercado enorme, pesquisar em vários sites, várias lojas e na conveniência de casa fazer a economia que estavam acostumadas”, ressalta Fernando Mansano, diretor da ABComm.

Promover uma experiência positiva também estimula as compras, Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores conta que em 2020 durante a pandemia a empresa cresceu 144%. “Faço campanha com a Giuliana Flores, por exemplo, com a flor a R$ 1,00, com isso quero literalmente a experiência. A pessoa pagou R$ 1,00 em uma flor e ela chegou, se cria uma credibilidade nisso e é muito importante, ela começa com um ticket médio mais baixo e vamos vendo na carteira que ela sozinha já aumenta, porque já confia na marca” diz o executivo.

A inteligência artificial bem utilizada se torna uma ferramenta poderosa para se destacar nas vendas e no atendimento rápido e de qualidade. “Responder rápido no e-commerce significa vender mais, se você demora 1 ou 2 dias, já perdeu a venda. Saber usar a IA, trazer seu time para saber usar, tomar decisões mais assertivas, faz a diferença”, destaca Mansano.

‌



Por mais que as formas de compras se modernizem, os consumidores possuem diversas opções de escolha na hora de decidir como efetuá-las. “Não tem uma única mídia, um único canal, o desktop ainda é o principal de conversão, depois vem mobile e aplicativo, televendas e o WhatsApp, quanto mais facilitar isso, mais vai evoluindo, salienta Souza.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A RECORD NEWS é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.

‌