Saldo do FGTS ‘desaparece’ de aplicativo, e usuários reclamam de instabilidade nas redes sociais Ao acessar o aplicativo, o saldo aparece como ‘inexistente’ ou há uma ‘falha na consulta’; Caixa ainda não se pronunciou Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 26/05/2025 - 14h02 (Atualizado em 26/05/2025 - 14h37 ) twitter

No local do saldo, aplicativo exibe mensagem de valor 'inexistente' Reprodução/FGTS - 26.5.2025

Usuários que tentaram consultar o saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) relataram que o sistema indicava saldo “inexistente” ou apresentava a mensagem de “falha na consulta”. Por volta das 14h30 desta segunda-feira (26), o sistema voltou a informar o saldo disponível na conta do usuário.

Nas redes sociais, os relatos são diversos. “Estava preocupada com meu FGTS aparecendo como inexistente, mas aconteceu aparentemente com o de todo mundo”, afirmou uma usuária.

O R7 entrou em contato com a Caixa Econômica Federal e aguarda resposta. O espaço permanece aberto.

Caixa Econômica ainda não se pronunciou sobre instabilidade Reprodução/ Aplicativo FGTS - 26.5.2025

O Downdetector, site que monitora queixas de instabilidade em sistemas, registrou um aumento nas reclamações envolvendo a Caixa Econômica Federal — responsável pelo FGTS — a partir das 8h desta segunda-feira (26).

Dessas reclamações, 15% são relacionadas ao saldo da conta, e outros 35% dizem respeito a problemas de login no aplicativo.





Repercussões

Nas redes sociais, vários usuários relataram o problema. Veja algumas das postagens:

Tava preocupado com meu fgts dando inexistente mas aparentemente aconteceu com todo mundo, ufa — Fernando Coletinha (@fccoletinha) May 26, 2025

Do nada sumiram com nosso saldo FGTS.. meu Deus o trabalhador não tem um dia de paz! — Brenda (@breendasilvaa) May 26, 2025

Meu FGTS tá como inexistente 😱 — Rita de Cassia (@RitaKah) May 26, 2025

to em total CHOQUE com esse rolê do fgts pq o meu tbm sumiu — bala mentos kiss (@dazedwconfused) May 26, 2025

FGTS

No caso do trabalhador com carteira assinada, regido pela CLT (Consolidação das Leis de Trabalho), o FGTS serve como uma reserva financeira no caso de demissão sem justa causa e outras situações, tais como:

Na aposentadoria;

No término do contrato por prazo determinado;

No falecimento do empregador individual ou decretação de nulidade do contrato de trabalho;

No falecimento do trabalhador;

No início de cada mês, os empregadores depositam em contas abertas na CAIXA, em nome dos empregados.

