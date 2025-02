Brasil enfrenta altas temperaturas com nova onda de calor em fevereiro Fevereiro promete ser um mês de contrastes climáticos no Brasil, com forte chuvas em algumas regiões e calor intenso em outras Cidades|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 04/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/02/2025 - 02h00 ) twitter

Brasil enfrenta altas temperaturas Tomaz Silva/Agência Brasil - Arquivo

O Brasil se prepara para enfrentar mais um período de calor intenso nos próximos dias. A previsão indica uma nova onda de calor até sexta-feira (7), a segunda de 2025, após o evento registrado entre 15 e 19 de janeiro. Segundo a MetSul Meteorologia, uma massa de ar quente persistente elevará as temperaturas acima da média, principalmente nas regiões Centro-Sul do país. No entanto, a influência do fenômeno La Niña pode amenizar os efeitos extremos em algumas áreas.

A meteorologista Andrea Ramos explica que o mês de fevereiro continuará com um padrão de anomalias positivas de temperatura. “As temperaturas ainda vão ficar acima da média, o que vai amenizar no norte da região, principalmente por conta das chuvas. Mas na parte central do país, com a diminuição das chuvas, o calor vai persistir.”

Ela acrescenta que esse calor intenso pode provocar temporais isolados, acompanhados de trovões, rajadas de vento e até queda de granizo em algumas regiões.

Fevereiro promete ser um mês de contrastes climáticos no Brasil, com forte presença de chuvas em algumas regiões, e calor intenso em outras.

“As chuvas vão ter um volume significativo no norte do país, mas a parte central do Brasil vai continuar quente, com menos precipitação”, explica Andrea Ramos.

No extremo norte, a Zona de Convergência Intertropical deve intensificar as chuvas em estados como Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Por outro lado, o Rio Grande do Sul segue enfrentando estiagem severa, agravada pelas altas temperaturas.

“Ainda essa semana, essa onda de calor persiste. A La Niña é um sinal, e quando ele diminui a influência, não é algo instantâneo, tem um tempo de reação. Por isso, sentimos esse calor no início de fevereiro, e depois deve haver mais chuvas”, acrescenta a meteorologista.

Previsão por estado

A previsão indica que pancadas de chuva continuarão sendo irregulares no Rio Grande do Sul, afetando principalmente o norte do estado. No Paraná e Santa Catarina, as chuvas podem ficar ligeiramente acima da média. No Sudeste, a atuação de zonas de convergência de umidade trará chuva volumosa para São Paulo, Minas Gerais e centro-sul do Rio de Janeiro.

“Mas o litoral do Rio de Janeiro e partes de Minas Gerais e Espírito Santo ainda podem ter dias de calor intenso, com pouca chuva”, pontua Andrea Ramos.

Na sexta-feira, formações de instabilidade devem impactar Santa Catarina, o norte do Rio Grande do Sul e parte do Paraná, devido à presença de uma frente fria oceânica.

“Essa frente fria vai trazer chuvas e diminuir um pouco o calor, mas o impacto será passageiro”, afirma Andrea Ramos. No Centro-Oeste, a tendência é de continuidade das chuvas em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em São Paulo e no sul de Minas Gerais, a precipitação diminuirá ao longo da semana.

Tendência recorrente

Nos últimos anos, o Brasil tem enfrentado uma sequência de ondas de calor. Em 2023, foram registrados nove episódios, enquanto 2024 teve oito. Para 2025, a previsão é de continuidade desse padrão, com temperaturas frequentemente acima da média.

Durante a primeira onda de calor do ano, cidades como Quaraí (RS) atingiram 39,6°C, enquanto Porto Murtinho (MS) chegou a 42,1°C. Com a nova onda prevista para fevereiro, os termômetros podem marcar ainda mais altas temperaturas, especialmente no Sul e Centro-Oeste.

A MetSul alerta que algumas áreas podem registrar temperaturas até 5°C acima da média. As regiões mais afetadas incluem o oeste e sul de Mato Grosso do Sul, o oeste e sudoeste do Paraná e o oeste de Santa Catarina. O norte e o centro do Rio Grande do Sul também experimentarão calor intenso, mas de maneira mais pontual.