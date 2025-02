Sul e Sudeste devem enfrentar altas temperaturas nesta semana, segundo meteorologista

Em entrevista ao Conexão Record News nesta segunda-feira (3), o meteorologista do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) Giovani Dolif prevê uma alta nas temperaturas nas regiões Sul e Sudeste nesta semana. O especialista comenta que a ausência de chuvas na região Sul aumenta a sensação de calor, com os termômetros em Porto Alegre podendo marcar 40°. Chuvas devem ocorrer no Paraná e em Santa Catarina e na região Sudeste.