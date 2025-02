Com altas temperaturas, Brasil bate recorde de demanda de energia elétrica Pico ocorreu às 14h30 de quarta-feira, e chegou a 102.924 megawatts; recorde anterior foi de março de 2024 Cidades|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 24/01/2025 - 17h44 (Atualizado em 24/01/2025 - 18h31 ) twitter

Calor foi registrado em diversas regiões Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

Em meio ao calorão sentido em diversas regiões do país, o Brasil bateu o recorde de demanda de energia elétrica nesta quarta-feira (22). Segundo o diretor-geral do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), Marcio Rea, às 14h30 “a demanda de carga alcançou a marca histórica de 102.924 MW (megawatts), superando o maior patamar anterior, de 102.478 MW, verificado em 15 de março do ano passado”.

Esse valor não necessariamente representa o consumo de energia, mas sim a quantidade de carga elétrica que foi demandada pelo país naquele momento específico.

Para comparação, a demanda de carga média registrada no Brasil neste dia em questão foi de 93.144,09MW, o que significa que o pico de demanda foi de quase 10 mil MW a mais que a média. As regiões Sudeste e Centro-Oeste foram responsáveis por quase metade dessa demanda, registrando uma média de 53.996,7MW no dia.

Segundo o ONS, as altas temperaturas registradas nos últimos dias tiveram “participação fundamental no comportamento da carga”. A maior temperatura máxima registrada nesse dia foi em Santiago, no Rio Grande do Sul, com 38,9ºC. Em Minas Gerais, na estação Coronal Pacheco, a temperatura máxima foi de 37,6ºC. Já na estação de Alegre, no Espírito Santo, a máxima foi de 37,3ºC.

Na quarta, a estação de Cambuci, no Rio de Janeiro, registrou a máxima de 36,8ºC, mas esse número chegou a 39,5ºC no dia anterior. Os dados são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

No Centro-Oeste, a maior máxima registrada foi de 37,6ºC na estação Água Clara (MS). Em Aragarças (GO), a máxima foi de 36,1ºC. A menor máxima da região foi no Distrito Federal, com 32ºC em Águas Emendadas.