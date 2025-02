Gastos de turistas estrangeiros chegam a US$ 7,3 bilhões em 2024, superando Copa de 2014 Segundo o Ministério do Turismo, o crescimento está relacionado ao aumento de visitantes internacionais no país Economia|Do R7 24/01/2025 - 13h21 (Atualizado em 24/01/2025 - 13h55 ) twitter

Valor representa um crescimento de 6,28% em relação ao ano anterior Agência Brasil/Rovena Rosa

Os turistas estrangeiros que visitaram o Brasil em 2024 deixaram US$ 7,341 bilhões no país, o equivalente a quase R$ 43 bilhões, segundo dados do Banco Central . O valor representa um crescimento de 6,28% em relação ao ano anterior, quando o setor turístico arrecadou US$ 6,907 bilhões. Este é o maior índice registrado nos últimos 15 anos, superando o período da Copa do Mundo de 2014 , quando os estrangeiros gastaram US$ 6,914 bilhões.

Segundo o Ministério do Turismo, o crescimento está relacionado ao aumento de visitantes internacionais no país, que atingiu 6,65 milhões em 2024, um aumento de 12,6% em comparação com 2023.

Em relação ao recorte mensal, em dezembro de 2024, os turistas estrangeiros deixaram US$ 721 milhões no país, o que mostra um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram deixados US$ 622 milhões na economia nacional em receitas geradas pelo setor.

A expectativa da pasta é de que a aprovação do Tax Free gere mais receita ao Brasil. No último dia 16, o presidente Luis Inácio Lula da Silva sancionou o projeto de lei que inclui o programa “Tax Free” na reforma tributária.

‌



Pela regra, a medida permite o reembolso de impostos a turistas estrangeiros. Segundo o governo, o programa tem por objetivo estimular o turismo, fortalecer a economia local e gerar mais empregos e renda no país.

Seis em cada dez brasileiros viajam ao menos uma vez por ano

Seis em cada 10 brasileiros fazem pelo menos uma viagem de lazer por ano, segundo a pesquisa Tendências de Turismo Verão, encomendada pelo Ministério do Turismo e realizada pela Nexus. Praias, natureza e pontos culturais ou históricos lideram o ranking das atrações turísticas favoritas dos brasileiros, que consideram belezas naturais e preços acessíveis como fatores determinantes para a escolha de destinos nacionais.

Entre o grupo que realiza viagens a lazer, 33% vão uma vez ao ano, 22% de duas a três vezes e 6% viajam quatro vezes ou mais. A pesquisa aponta, ainda, que 23% dos entrevistados preferem atrativos naturais e 16% indicam que custo baixo é o fator mais importante. Salvador, Florianópolis, Amazônia e Rio de Janeiro estão entre os destinos que mais interessam aos brasileiros.