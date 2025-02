Após ter perfil hackeado no X, Bolsonaro diz que recuperou conta Invasão ocorreu na noite dessa quinta-feira, e uma publicação foi feita divulgando uma suposta nova criptomoeda Brasília|Do R7, em Brasília 24/01/2025 - 17h04 (Atualizado em 24/01/2025 - 18h13 ) twitter

Conta teria sido hackeada nesta quinta Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

Depois de ter o perfil do X, antigo Twitter , hackeado, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (24) que recuperou a conta . Na publicação feita na própria rede social, Bolsonaro agradeceu à equipe do X pela “pronta resposta ao chamado” e disse reconhecer “a importância de um ambiente pautado pela liberdade de expressão”.

O alerta sobre a invasão, que ocorreu na noite dessa quinta-feira (23), foi feito pelo vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ). Às 23h08, uma publicação que teria sido feita pelos invasores divulgava o que seria uma nova criptomoeda com o seguinte texto: “A NOVA MOEDA OFICIAL DO BRAZIL ESTÁ AQUI! Chegou a hora de celebrar o nosso país como nunca antes! Estou lançando o $BRAZIL, a moeda que representa o orgulho, a liberdade e a força do povo brasileiro!”.

Pouco depois da meia-noite, a publicação foi apagada. O post mostrava, ainda, uma foto de Bolsonaro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

- Agradecemos à equipe do X no Brasil pela pronta resposta ao nosso chamado.



- Informamos que a conta foi devidamente recuperada, permitindo-nos retomar nossa rotina diária e interação com todos.



- Reconhecemos a importância de um ambiente pautado pela liberdade de expressão e… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 24, 2025

Com a conta recuperada, Bolsonaro disse que seguirá à disposição de todos. “Reconhecemos a importância de um ambiente pautado pela liberdade de expressão e pelo diálogo aberto, onde ideias e opiniões possam sempre ser discutidas.”