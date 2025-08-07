Criminosos se passam por membros do PCC para extorquir homens em apps de namoro
Autores alegavam que vítimas haviam se envolvido com mulheres ligadas à facção e exigiam depósitos para evitar represálias
As polícias civis do Distrito Federal e de Pernambuco realizaram uma operação contra uma organização criminosa que se passava por integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) para ameaçar e extorquir homens em aplicativos de namoro.
Durante a ação, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão em cidades de Pernambuco. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal do Distrito Federal e se destinavam a investigados e beneficiários diretos dos valores obtidos ilegalmente.
Ao todo, mais de 30 vítimas foram identificadas no DF, com um prejuízo financeiro estimado em mais de R$ 100 mil. A apuração da Polícia Civil revelou que os autores das extorsões atuavam a partir de Pernambuco, sendo alguns deles internos do sistema prisional.
Segundo as investigações, os criminosos se passavam por mulheres em redes sociais para atrair as vítimas. Após estabelecerem contato e obterem os números de telefone, iniciavam a extorsão, afirmando pertencer a uma facção criminosa atuante no DF.
Eles alegavam que as vítimas haviam se relacionado com mulheres ligadas a membros da facção e exigiam depósitos em dinheiro para evitar represálias violentas.
“A Operação Igarassu representa mais um esforço integrado das polícias civis no combate à criminalidade interestadual e ao uso de meios virtuais para a prática de crimes graves, reafirmando o compromisso da PCDF e das instituições parceiras com a segurança pública e a justiça”, informou a corporação.
