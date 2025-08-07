Criminosos se passam por membros do PCC para extorquir homens em apps de namoro Autores alegavam que vítimas haviam se envolvido com mulheres ligadas à facção e exigiam depósitos para evitar represálias Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 07/08/2025 - 09h28 (Atualizado em 07/08/2025 - 09h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Polícias civis do DF e Pernambuco desmantelam organização criminosa se passando por membros do PCC.

Ao menos 10 mandados de prisão e 14 de busca foram cumpridos durante a operação.

Mais de 30 vítimas foram identificadas, com prejuízo financeiro superior a R$ 100 mil.

Criminosos atraíam vítimas em apps de namoro e extorquiam exigindo depósitos para evitar represálias. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Foram cumpridos 10 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão em cidades de Pernambuco Ricardo Wolffenbüttel/Agência Brasil/Arquivo

As polícias civis do Distrito Federal e de Pernambuco realizaram uma operação contra uma organização criminosa que se passava por integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) para ameaçar e extorquir homens em aplicativos de namoro.

Durante a ação, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão em cidades de Pernambuco. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal do Distrito Federal e se destinavam a investigados e beneficiários diretos dos valores obtidos ilegalmente.

Ao todo, mais de 30 vítimas foram identificadas no DF, com um prejuízo financeiro estimado em mais de R$ 100 mil. A apuração da Polícia Civil revelou que os autores das extorsões atuavam a partir de Pernambuco, sendo alguns deles internos do sistema prisional.

Segundo as investigações, os criminosos se passavam por mulheres em redes sociais para atrair as vítimas. Após estabelecerem contato e obterem os números de telefone, iniciavam a extorsão, afirmando pertencer a uma facção criminosa atuante no DF.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Eles alegavam que as vítimas haviam se relacionado com mulheres ligadas a membros da facção e exigiam depósitos em dinheiro para evitar represálias violentas.

“A Operação Igarassu representa mais um esforço integrado das polícias civis no combate à criminalidade interestadual e ao uso de meios virtuais para a prática de crimes graves, reafirmando o compromisso da PCDF e das instituições parceiras com a segurança pública e a justiça”, informou a corporação.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp