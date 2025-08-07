Nova aparência e cela coletiva: saiba detalhes da vida de Oruam na prisão O rapper foi obrigado a remover a tintura vermelha dos fios ao dar entrada no sistema prisional do Rio Rio de Janeiro|Do R7 07/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 03h02 ) twitter

Perfil publicou foto com nova aparência de Oruam na prisão Reprodução/ Instagram @reservaoruam

Uma foto do rapper Oruam ao dar entrada no sistema prisional do Rio de Janeiro viralizou nas redes sociais. A imagem compartilhada em um perfil atribuído ao cantor destacou a nova aparência e chamou a atenção de fãs pela coloração preta no cabelo do artista.

Oruam foi obrigado a remover a tintura vermelha dos fios ao dar entrada no sistema prisional do Rio de Janeiro. Segundo a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária), a medida segue o protocolo interno de “padronização” adotado nas unidades.

Em nota enviada à imprensa, a Seap ressaltou que a foto divulgada e viralizada nas redes sociais não foi veiculada nos canais oficiais da pasta.

Na semana passada, Oruam deixou a cela individual da Penitenciária Dr. Serrano Neves (Bangu 3 A) após virar réu no processo em que responde por tentativa de homicídio contra policiais civis.

‌



Ele passou por uma audiência de custódia antes de ser transferido para uma ala compartilhada por presos vinculados à facção Comando Vermelho.

O rapper estava com os fios coloridos ao se entregar para a polícia RECORD

Ainda de acordo com a Seap, a galeria não abriga lideranças da facção. Os detentos com este perfil estão custodiados na Penitenciária Gabriel Ferreira de Castilho (Bangu 3 B), que possui estrutura e gestão próprias.

‌



Oruam é filho de Marcinho VP, que está na cadeia há quase 30 anos sob acusação de ser um dos principais chefes do CV. Atualmente, ele cumpre pena na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Após a denúncia contra o rapper ser aceita pela Justiça, a defesa dele considerou que a acusação de tentativa de assassinato no episódio em que pedras foram arremessadas contra agentes é uma perseguição de caráter pessoal e uma estratégia de criminalização midiática.

