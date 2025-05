Dia Internacional do Burro: data celebra inteligência e resiliência do animal Apesar do nome, ambientalistas definem o burro como ‘sociável, dócil e fundamental’ na história humana Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 08/05/2025 - 08h40 (Atualizado em 08/05/2025 - 08h41 ) twitter

De acordo com santuário da espécia, planeta conta com mais de 60 milhões de burros Reprodução/Pixabay/dimitrisvetsikas1969

O Dia Internacional do Burro, celebrado nesta quinta-feira (8), destaca a importância desse animal na história da humanidade e reforça a necessidade de respeito e proteção à espécie.

O burro é conhecido por sua personalidade sociável, dócil, inteligente e resiliente. Segundo o The Donkey Sanctuary (Santuário dos Burros, em tradução livre), existem mais de 60 milhões de burros e mulas no mundo.

Os burros são os filhotes machos resultantes do cruzamento entre um jumento (ou jegue) e uma égua. Quando o animal é fêmea, recebe o nome de mula.

Eles possuem porte pequeno ou médio, orelhas grandes e pelos curtos. São animais estéreis, já resultantes da união de espécies com números diferentes de cromossomos.

Ocupação

Ainda segundo o The Donkey Sanctuary, em áreas rurais, os burros são utilizados em atividades agrícolas e no transporte de cargas. Em áreas urbanas, também colaboram no transporte de pessoas e materiais de construção.

O santuário também destaca que, em diversas regiões do mundo, a capacidade de carga dos burros contribui para melhorar o acesso da comunidade a alimentos de qualidade por meio de mercados locais.

Cuidados

Por serem grandes parceiros do ser humano, os burros requerem cuidados especiais, como alimentação equilibrada, acesso constante a água potável e locais apropriados para descanso.

Também é essencial escovar os pelos regularmente para remover os fios mortos e identificar possíveis problemas de pele, como feridas e parasitas. A higiene dos cascos deve ser feita com escovas específicas, e os espaços de descanso precisam ser limpos frequentemente. Além disso, o acompanhamento veterinário periódico é indispensável para garantir a saúde do animal.

