Impacto emocional de ter um pet é mais benéfico do que promoção no trabalho, aponta pesquisa

Um estudo feito por duas universidades britânicas revelou que ter um animal de estimação pode fazer tão bem quanto ganhar mais de R$ 500 mil por ano ou até se casar.



A pesquisa foi conduzida com mais de 2.600 pessoas e utilizou um modelo que mede os impactos emocionais de acontecimentos do dia a dia, como casamentos, separação e convivência com pets. Os resultados demonstraram que, acima de notícias como promoções de emprego, a presença de animais têm efeito direto na qualidade de vida das pessoas — os tutores de gatos têm maiores ganhos no bem-estar, seguidos dos responsáveis por cães.



O estudo também destacou que os amigos de quatro patas são ainda mais benéficos para quem mora sozinho, sendo um importante suporte emocional. Com os dados, os pesquisadores defendem que os bichinhos sejam levados mais a sério em políticas de saúde mental .