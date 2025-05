Corrida de jumentos atrai turistas e competidores de todo o Brasil para o agreste pernambucano

O município de Panelas, no agreste pernambucano , recebe milhares de turistas todos os anos para um evento inusitado: a corrida de jumentos . A competição acontece há 51 anos durante o Festival Nacional de Jericos, que iniciou na última quarta-feira (30).



Participantes de diversos estados brasileiros viajam até a cidade para concorrer aos prêmios do evento, que incluem uma motocicleta e R$ 10 mil. Uma das regras da corrida é garantir a integridade física do animal . Além de divertir o público, a competição aquece o comércio local.