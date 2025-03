Eclipse total da Lua acontece na madrugada desta sexta; veja horários e onde acompanhar Fenômeno iniciará às 3h26 e vai durar até 4h31, pelo horário de Brasília, podendo ser visto a olho nu Cidades|Do R7, em Brasília 12/03/2025 - 19h04 (Atualizado em 12/03/2025 - 19h04 ) twitter

Eclipse poderá ser visto em todo o Brasil Paulo Pinto/Agência Brasil

O primeiro eclipse total da lua do ano vai ocorrer na madrugada desta sexta-feira (14) em todo o Brasil. De acordo com o Observatório Nacional, o fenômeno iniciará às 3h26 e vai durar até 4h31, pelo horário de Brasília. O evento poderá ser visto a olho nu ou pela transmissão que será realizada das 0h30 às 5h da manhã pela instituição científica.

O eclipse lunar acontece quando a Terra se posiciona entre o sol e a lua, bloqueando a luz solar que normalmente ilumina a lua. De acordo com a posição da lua é possível ter três fases de eclipse, são elas:

Total: quando a lua fica totalmente encoberta pela Terra.

Parcial: quando parte da lua é escondida pela sombra da Terra.

Penumbral: quando a sombra do planeta não é suficientemente escura para reduzir o brilho da lua, que fica meio acinzentada.

Classificações do Eclipse Lunar Marcello Casal Jr/Agência Brasil - 27/09/2015

De acordo com o Observatório, o eclipse terá as fases penumbral inicial, parcial inicial e total vistas em todo território brasileiro.

Nas partes da fase penumbral final e parcial final, a Lua já terá se posto, dependendo da localização.

Vejas os horários de acordo com o fuso horário de Brasília:

Início do Eclipse Penumbral: 0h57

Início do Eclipse Parcial: 2h10

Início do Eclipse Total: 3h26

Máximo do Eclipse Total: 3h59

Fim do Eclipse Total: 4h31

Fim do Eclipse Parcial: 5h48

Fim do Eclipse Penumbral: 7h

A instituição científica informou que, no caso em que a pessoa estiver em outro fuso horário, basta fazer a correção da hora. Por exemplo, quem está no fuso de -4 horas, deve subtrair 1 hora.

Lua de Sangue

No auge do evento, a lua fica com um tom avermelhado por 65 minutos, explicando o nome “Lua de Sangue”. O efeito acontece porque a luz do sol, ao atravessar a atmosfera terrestre, se dispersa e reflete tons avermelhados na superfície lunar.

“Cores com comprimentos de onda mais curtos — os azuis e violetas — se dispersam mais facilmente do que cores com comprimentos de onda mais longos, como vermelho e laranja. Como esses comprimentos de onda mais longos atravessam a atmosfera da Terra, e os comprimentos de onda mais curtos se dispersam, a lua aparece laranja ou avermelhada”, explicou a Nasa em uma publicação sobre o fenômeno da sexta-feira.

