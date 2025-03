Haddad descarta retaliação e aposta em negociação sobre tarifas de Trump Declaração ocorreu após uma reunião entre o ministro e representantes da indústria do aço Economia|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 12/03/2025 - 11h13 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Haddad descarta retaliação Diogo Zacarias/MF - 12/03/2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (12) que o Brasil não pretende adotar medidas de retaliação contra os Estados Unidos após o anúncio do presidente Donald Trump da imposição de uma tarifa de 25% sobre a importação de aço e alumínio.

Segundo Haddad, a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é buscar o diálogo e a negociação para resolver a questão.

A declaração ocorreu após uma reunião entre o ministro e representantes da indústria do aço. No encontro, o Instituto do Aço apresentou propostas ao governo federal, que serão analisadas pela equipe econômica.

Segundo Haddad, o Ministério da Fazenda elaborará uma nota técnica para o MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), detalhando os argumentos do setor e propondo estratégias de negociação com os Estados Unidos.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Haddad ressaltou que os empresários do setor acreditam que o governo americano está equivocado em seu diagnóstico sobre as exportações brasileiras. O ministro destacou que a indústria nacional não atua como revendedora de aço e que o comércio entre os dois países é equilibrado.

“Eles estão imaginando formas de negociar com argumentos muito consistentes. Vamos recepcionar os argumentos e recomendações dos interessados”, afirmou Haddad.

‌



O ministro reforçou que o governo brasileiro já negociou em condições mais desfavoráveis no passado e que a abordagem será pacífica.

“O presidente Lula falou: “Muita calma nessa hora”. Nós já negociamos outras vezes em condições até muito mais desfavoráveis do que essa. Vamos demonstrar ao governo americano que há um equívoco no diagnóstico. De fato, os argumentos trazidos pela indústria brasileira são muito consistentes e vão ajudar o Ministério do Desenvolvimento na mesa de negociação”, completou.

‌



Ainda não há previsão de quando a nota técnica será enviada ao MDIC, mas, segundo o ministro, o governo pretende estruturar uma defesa para evitar impactos negativos ao setor siderúrgico nacional.