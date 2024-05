Exército monta ponte provisória sobre rio entre Lajeado e Arroio do Meio, no RS Equipamento de 90 metros de extensão atenderá pessoas que precisam atravessar o rio para trabalhar

Alto contraste

A+

A-

Ponte provisória atenderá moradores de duas cidades

O Exército instalou na madrugada desta quarta-feira (15) uma passadeira (ponte provisória) de 90 metros sobre o rio Forqueta, entre Lajeado e Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul. O equipamento foi montado para atender às pessoas que residem em um município e trabalham no outro. A ponte que ligava as duas cidades foi levada pelo aumento de volume de águas do rio causado pelas chuvas. De acordo com 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado do Exército, 1200 pessoas já foram atendidas nas primeiras horas da manhã desta quarta (veja vídeo).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Governo vai auxiliar ações de reconstruções dos portos e aeroportos

O Ministério dos Portos e Aeroportos criou dois grupos para acompanhar as ações de atendimento nas instalações portuárias e aeroportuárias afetadas pelas enchentes no Rio Grande Sul. As duas resoluções foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira (15) e estabelecem que as equipes têm caráter temporário. Em ambos os casos, as reuniões devem ser feitas, preferencialmente, na forma virtual. Os textos também autorização o convite de entidades públicas e privadas para auxiliar os trabalhos.

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share

Há duas semanas, o Rio Grande do Sul enfrenta fortes chuvas e alagamentos em mais de 440 municípios. De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil no início da tarde dessa segunda-feira (13), 147 mortes foram confirmadas, 127 pessoas estão desaparecidas, 538.241 estão desalojadas e a quantidade da população afetada supera 2 milhões.

A catástrofe também afetou o abastecimento de veículos e serviço de comunicação, energia e água. Segundo a Defesa Civil e o Ministério de Minas e Energia, 269 mil casas estão sem eletricidade, 131.057 pessoas seguem sem o abastecimento de água e 12 municípios foram prejudicados pela falta de serviços de telefonia. Em relação à infraestrutura, o governo gaúcho informou que são 105 trechos em 59 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes. A Secretaria de Logística e Transportes do RS disponibilizou rotas alternativas para determinadas cidades, e o mapa pode ser acessado pelo site do governo local.