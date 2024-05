FAB suspende temporariamente coleta de água e roupas para o Rio Grande do Sul De acordo com o órgão, material recebido até agora já é suficiente para atender necessidades do estado

FAB suspende temporariamente coleta de água e roupas (Sargento Viegas/Agência Força Aérea - 09/05/2024)

A FAB (Força Aérea Brasileira) anunciou que, a partir desta sexta-feira (17), suspenderá temporariamente o recebimento de doações de água e roupas destinadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo a FAB, já há estoque suficiente desses produtos nas bases aéreas para atender às necessidades iniciais dos desabrigados.

A FAB continua recebendo doações de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, priorizando materiais de higiene pessoal, produtos de limpeza, alimentos da cesta básica e ração para pets, que serão entregues à Defesa Civil no Rio Grande do Sul. Esta é a prioridade no momento.

Em nota divulgada na quinta-feira (16), a FAB explicou que grande parte dos donativos destinados ao Rio Grande do Sul, entregues pela população nas bases aéreas, é composta de vestuário e água. Portanto, em coordenação com os Correios, a FAB está suspendendo temporariamente o recebimento de água e roupas. Os Correios já haviam anunciado esse novo procedimento na quarta-feira (15).

A FAB informa ainda que está concentrando esforços em processar e entregar a grande quantidade de donativos já recebidos nas bases aéreas de Brasília, São Paulo (Guarulhos) e Rio de Janeiro (Galeão).

Mortos na tragédia

A Defesa Civil do Rio Grande divulgou na manhã desta sexta-feira (17) um novo boletim sobre a tragédia no estado. O número de mortes subiu para 154 pessoas. Agora são 98 desaparecidos caiu, 78.165 desabrigados.

Mais de 2,2 milhões de gaúchos foram atingidos e 540 mil moradores das cidades estão desabrigados. Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 461 sofrem as consequências as fortes chuvas.