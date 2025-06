FAB usa satélites e IA para intensificar combate ao tráfico nos rios da Ilha de Marajó (PA) Autoridades também localizaram barcos camuflados entre galpões ribeirinhos, além de padrões atípicos ao longo de rotas estratégicas Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 02/06/2025 - 07h24 (Atualizado em 02/06/2025 - 07h51 ) twitter

Embarcações artesanais são utilizadas para transportar drogas pelos rios Divulgação/FAB - 1.6.2025

A FAB (Força Aérea Brasileira) ajudou a apreender uma embarcação que transportava drogas em rios da região da Ilha de Marajó (PA).

Na ação inédita, os militares contaram com o apoio de satélites de alta resolução, inteligência artificial e aeronaves equipadas com sensores especiais, que permitiram mapear movimentações fluviais atípicas na Amazônia.

As investigações começaram após a apreensão de uma embarcação semelhante nas águas de Portugal, em março de 2025. O caso levou as autoridades brasileiras a reforçarem o trabalho de inteligência.

“O cruzamento das informações permitiu identificar a fabricação regional e o destino transatlântico das embarcações artesanais, além de evidenciar o uso de rotas fluviais clandestinas para o tráfico internacional.”

share Imagens de sensores, obtidas por plataformas aeroembarcadas e espaciais, ajudaram na ação

As autoridades também localizaram estruturas navais camufladas entre galpões ribeirinhos, além de padrões logísticos atípicos ao longo de rotas estratégicas nos rios da região.

A FAB também destacou o isolamento da Ilha de Marajó, fator que amplia as vulnerabilidades locais. “O sucesso da ação reforçou a importância da inteligência integrada e do uso de plataformas aeroespaciais para antecipar estratégias do crime organizado e proteger o território nacional”, afirmou a Força.

Essa foi a primeira apreensão de uma embarcação semissubmersível realizada pela Polícia Federal, o que, segundo a corporação, evidencia uma tentativa de diversificação dos meios utilizados por organizações criminosas no tráfico internacional de drogas.

“A operação é fruto do trabalho integrado entre as forças brasileiras e ocorre como resposta direta às investigações relacionadas à apreensão, em março de 2025, de uma embarcação similar nas águas de Portugal”, declarou a PF.

