Nikolas Ferreira se pronuncia sobre prisão de primo por tráfico: ‘Não me envolve’ Glaycon Ranieri de Oliveira Fernandes foi detido na BR-452, em Uberlândia, com mais de 30 kg de maconha no veículo Brasília|Do R7, em Brasília 01/06/2025 - 10h47 (Atualizado em 01/06/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Primo de Nikolas Ferreira foi preso com 30kg de maconha Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 20/05/2025

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se manifestou neste domingo (1º) sobre a prisão de Glaycon Ranieri de Oliveira Fernandes, primo dele preso com mais de 30 quilos de drogas durante uma operação da Polícia Federal em Minas Gerais. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar minimizou o caso e afirmou que a situação “não o envolve” e é uma “tentativa frustrada” de desgastar a imagem dele.

Pra mim não é uma situação que merece que eu perca meu tempo, até porque não é algo que me envolve. Se qualquer pessoa, seja relacionada a mim de alguma forma ou não, cometer crime, ela tem que pagar por isso. É bem simples. O que eu vejo é mais uma tentativa frustrada de… — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) June 1, 2025

Fernandes foi detido em flagrante conduzindo um automóvel na BR-452, em Uberlândia. No interior do carro, a polícia encontrou 30,2 kg de maconha e 3,82 kg de cocaína.

A ação envolveu forças de segurança de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Os investigadores apontam o deslocamento da droga em direção ao município de Nova Serrana, região onde a família Fernandes mantém atuação política.

O pai de Glaycon, Enéas Fernandes, concorreu ao cargo de prefeito em 2024 com apoio declarado de Nikolas. Durante o período eleitoral, a cidade recebeu expressivo volume de emendas parlamentares destinadas pelo deputado.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Prisão preventiva

A Justiça determinou a prisão preventiva após audiência de custódia. A decisão considerou a quantidade do material apreendido e a suspeita de tráfico interestadual. Glaycon não possuía antecedentes criminais.

Conforme comunicado da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, o acusado permanece detido à disposição do Judiciário.

‌



Dados da operação sugerem que o destino da droga era Nova Serrana, cidade de pouco mais de 100 mil habitantes. O município tem registrado aumento na criminalidade associada ao tráfico, o que reforça a preocupação das autoridades com a origem e distribuição dessas substâncias.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp