‘Inteligência artificial é seu copiloto e não o piloto’, diz especialista sobre uso da tecnologia

Em entrevista ao Inovação & Negócios desta segunda-feira (26), o especialista em inteligência artificial Rafael Incao comenta os possíveis impactos do uso da tecnologia para profissionais de diversas áreas.



Embora haja um medo crescente de que a IA possa substituir a mão-de-obra humana, Incao acredita que ela é apenas uma ferramenta como qualquer outra, com diversas formas de aplicação. “Os cuidados que a gente tem que tomar é saber que a inteligência artificial é seu copiloto e não o piloto”, pondera.



O especialista explica que as preocupações são naturais diante das amplas possibilidades que a tecnologia oferece ao mercado de trabalho — como aumento de produtividade, análise de dados, automações e melhor gestão financeira. Para Incao, a IA não deve superar o cérebro humano, mas um novo desafio pode surgir: “Você será substituído por alguém que usa melhor do que você e não pela IA”, completa.



