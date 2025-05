Bolsonaro sabia que não havia fraude nas urnas e tentou adiar relatório, diz ex-chefe da FAB Militar fez as declarações durante a fase de oitivas do STF, na ação penal que investiga uma tentativa de golpe de Estado Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 21/05/2025 - 12h36 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h50 ) twitter

Bolsonaro procurou adiar a divulgação de relatório das Forças Armadas sobre as urnas, segundo brigadeiro Baptista Júnior Montagem sobre fotos de Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

O brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, ex-comandante da FAB (Força Aérea Brasileira), afirmou nesta quarta-feira (21), em depoimento ao STF (Supremo Tribunal Federal), que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi informado de que não havia indícios de fraude nas urnas eletrônicas antes do segundo turno das eleições de 2022.

Ainda assim, teria pressionado pela postergação da divulgação do relatório das Forças Armadas que atestava a segurança do sistema.

“Sim, [Bolsonaro foi informado disso] através do ministro da Defesa. Além das reuniões que mencionei, o ministro da Defesa despachava sobre esse assunto”, declarou o brigadeiro, ao ser questionado se o ex-presidente sabia da ausência de fraudes no sistema eleitoral.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ao ser perguntado se Bolsonaro tentou interferir na divulgação do relatório, Baptista Júnior respondeu: “Sim. O relatório foi entregue no dia 9. Eu ouvi que sim [houve pressão para adiar a divulgação]. Certamente outras testemunhas poderão dar isso com mais precisão”.

‌



As declarações foram dadas durante a fase de oitivas da ação penal que investiga uma tentativa de golpe de Estado liderada por integrantes do governo Bolsonaro.

Quem é o brigadeiro

Baptista Júnior chefiou a instituição durante o governo de Jair Bolsonaro e está sendo ouvido como testemunha na ação que julga o chamado núcleo 1 de réus por tentativa de golpe de Estado.

‌



Em videoconferência conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, o militar é testemunha de acusação, indicado pela PGR (procuradoria-Geral da República), e de defesa — apontado pelos advogados de Bolsonaro, do ex-comandante da Marinha Almir Garnier e do ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, que também integram o núcleo 1 e são réus.

