STF ouve Rogério Marinho, última testemunha em ação que julga Bolsonaro por tentativa de golpe Senador e ex-ministro do Desenvolvimento Regional fecha depoimentos de ação que envolve réus do núcleo 1 Brasília|Gabriela Coelho e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 02/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/06/2025 - 02h00 )

Rogério Marinho é testemunha de defesa de Bolsonaro Beto Barata/PL - 1.2.2025

O STF (Supremo Tribunal Federal) ouvirá nesta segunda-feira (2), a partir das 15h, a última testemunha na ação penal que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete pessoas por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

O depoimento encerrará a fase de instrução processual. Trata-se de Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento Regional no governo Bolsonaro e atual senador pelo PL do Rio Grande do Norte.

Marinho integra a lista de testemunhas da defesa de Bolsonaro e do general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa.

A oitiva será feita por videoconferência e servirá para esclarecer se houve omissão, conhecimento prévio ou participação direta dos investigados na tentativa de ruptura institucional.

Até o momento, o STF colheu depoimentos de 51 pessoas, com outras duas se manifestando por escrito. As defesas desistiram de ouvir 28 testemunhas que haviam sido indicadas inicialmente.

Com o encerramento desta etapa, o processo avançará para as alegações finais. Em seguida, o relator da ação penal, ministro Alexandre de Moraes, marcará o interrogatório dos réus.

Nos casos com acordo de colaboração premiada, o prazo para manifestação das demais defesas será contado a partir da fala do colaborador. Essa é a situação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que deve abrir essa fase.

Encerradas as manifestações, Moraes elaborará o relatório (resumo do caso) e apresentará seu voto. A conclusão dessa análise não tem prazo definido. Assim que estiver finalizada, a ação penal será liberada para inclusão na pauta de julgamento.

A expectativa no STF é de que o caso do chamado “núcleo crucial” vá a julgamento entre setembro e outubro deste ano. O processo tramita na Primeira Turma da Corte, composta por:

Cristiano Zanin (presidente da Turma)

Alexandre de Moraes (relator do caso)

Cármen Lúcia

Flávio Dino

Luiz Fux

