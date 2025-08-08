Governadores do Sul e Sudeste articulam pauta ambiental própria em evento pré-COP30 Está prevista a assinatura de um documento para o governo federal e a organização do evento internacional Cidades|Do R7 08/08/2025 - 09h49 (Atualizado em 08/08/2025 - 09h49 ) twitter

Evento paralelo à COP30 discutirá a preservação da Mata Atlântica.

Organização ficou a cargo do Consud e ocorrerá no Paraná nos dias 19 e 20 de agosto.

Governadores do Sudeste e Sul participarão e enviarão carta ao governo federal.

Documentos sobre a importância do bioma também serão assinados e encaminhados.

A Mata Atlântica abrange cerca de 15% do território nacional, em 17 estados Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo

Um evento paralelo à COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas), marcada para ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro, vai discutir a importância da Mata Atlântica. Organizado pelo Consud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste), o encontro será realizado no Paraná, nos dias 19 e 20 de agosto.

O grupo reúne os governadores de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná (veja a lista completa abaixo).

O R7 entrou em contato com as assessorias dos governos estaduais para confirmar a presença dos representantes e aguarda retorno. O espaço permanece aberto.

Embora o Consud tradicionalmente adote pautas opostas às do governo Lula, especialmente na área econômica, o novo evento pretende chamar a atenção da União e do presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, para as questões relacionadas ao bioma, que se estende por 17 estados brasileiros.

Há ainda a previsão de assinatura de um documento conjunto que será enviado ao governo federal e à organização do evento internacional.

Governadores esperados

Apesar de as presenças ainda não estarem confirmadas, são aguardados os seguintes governadores:

‌



Cláudio Castro (PL-RJ)

Eduardo Leite (PSD-RS)

Jorginho Mello (PL-SC)

Ratinho Junior (PSD-PR)

Renato Casagrande (PSB-ES)

Romeu Zema (Novo-MG)

Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP)

COP30

A COP30 é a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (Conferência das Partes), um encontro global anual onde líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças do clima. É considerado um dos principais eventos do tema no mundo.

Os principais temas incluem:

‌



Redução de emissões de gases de efeito estufa;

Adaptação às mudanças climáticas;

Financiamento climático para países em desenvolvimento;

Tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono;

Preservação de florestas e biodiversidade;

Justiça climática e os impactos sociais das mudanças climáticas.

Polêmicas

Diversos países estão pedindo para o Brasil mudar a COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas) de Belém para outra cidade devido à cobrança de “preços abusivos” pelos hotéis. A informação foi confirmada pelo presidente da COP30, André Corrêa, durante um encontro promovido pela AIE (Associação de Correspondentes Estrangeiros) em parceria com o IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás) nesta semana.

Na ocasião, Corrêa citou que alguns hotéis estão cobrando 15 vezes mais o valor de referência. O governo tenta sensibilizar o setor, mas segundo o presidente da COP30, não há uma legislação que obrigue os hotéis a baixarem o preço.

“Se na maioria das cidades onde as COPs aconteceram os hotéis passaram a pedir o dobro ou o triplo do valor, no caso de Belém, os hotéis estão pedindo mais de dez vezes os valores normais. Então há uma sensação literalmente de revolta dos países por essa insensibilidade, sobretudo por parte dos países em desenvolvimento, que estão dizendo que não poderão vir a COP por causa dos preços extorsivos, abusivos, que estão sendo cobrados”, afirmou.

Direito do consumidor

Dennis Verbicaro, presidente da Comissão de Defesa de Direitos do Consumidor da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) do Pará, fala sobre os altos preços cobrados por hospedagens em Belém para a COP30 .

Ao Conexão Record News desta quinta-feira (7), Verbicaro destaca que “o foco principal está nas hospedagens geridas por plataformas eletrônicas”. Ele explica que os órgãos de defesa do consumidor já notificam essas empresas para alertar tanto os proprietários quanto os usuários sobre valores fora da média de mercado .

O especialista lembra que os preços abusivos afetam toda a economia local. “Os demais agentes econômicos ficam diretamente impactados com essa perda”, afirma. Ele diz ainda que ações já resultaram na redução dos valores cobrados e que novas medidas devem impedir que a imagem do evento e do país seja prejudicada.

