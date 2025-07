ONU expressa preocupação com os altos preços de hospedagem para a COP30 em Belém (PA)

A ONU realizou, nesta semana, uma reunião urgente para debater os altos preços nas acomodações em Belém, no Pará, durante o período da COP 30 . Desde o início do ano, as preocupações com a logística atrapalham os preparativos para a cúpula, que acontecerá em novembro.



Países alegaram não poder arcar com os preços de hospedagem na cidade brasileira, que dispararam devido à escassez de quartos. O Brasil concordou com a existência do problema e deve apresentar um relatório em 11 de agosto sobre o assunto.