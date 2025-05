Brasil sinaliza para transição energética em nova carta da COP30 Terceiro documento apresenta intenção de antecipar negociações da Cúpula em Belém, em destaque no combate à crise climática Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 23/05/2025 - 12h11 (Atualizado em 23/05/2025 - 12h11 ) twitter

A posição em favor da transição energética foi indicada em novo comunicado da COP 30 Divulgação/Ari Versiani/PAC (Agência Brasil)

Uma indicação de apoio à transição energética e a intenção de antecipar negociações para os acordos da COP 30 foram indicadas nesta sexta-feira (23) em uma nova carta da presidência brasileira da Cúpula do Clima.

O documento, assinado pelo embaixador André Corrêa do Lago, indica que a transição energética — mudança para reduzir a forma de consumo energético, e tem como principal destaque os combustíveis fósseis — será uma das prioridades na agenda da COP em Belém. A carta, contudo, não faz uma citação contundente ligada aos combustíveis.

“Adaptação e transição justa são temas que merecem especial atenção frente aos impactos da mudança do clima sobre as populações mais vulneráveis”, diz o embaixador no novo documento.

A carta também cita a proposta de triplicar a capacidade global de energia renovável, dobrar taxa de melhoria da eficiência energética e promover uma transição energética justa.

O documento ainda coloca a conferência do clima de Bonn, prevista para o próximo mês na Alemanha, como um espaço para antecipar negociações e acordos ao clima.

Segundo o documento, a intenção é levar para o evento uma proposta de “mutirão” contra a crise climática, voltado para três propostas de negociação:

Programa de Trabalho dos Emirados Árabes sobre Transição Justa,

Indicadores Globais de Adaptação

Diálogo dos Emirados Árabes sobre a implementação do Balanço Global do Acordo de Paris.

