Trump tem de vir à COP30, até para 'justificar as atitudes dele', defende Lula Petista voltou a dizer que quer ligar para norte-americano a fim de convidá-lo para o evento, que ocorre em novembro, em Belém Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 06/08/2025 - 18h20 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h44 )

RESUMO DA NOTÍCIA Lula defende a participação de Donald Trump na COP30 para justificar suas atitudes sobre mudanças climáticas.

O convite será feito por meio de uma ligação telefônica, mas ainda sem confirmação da data.

A COP30 ocorrerá em novembro, em Belém, e reunirá líderes de diversos países.

Trump não demonstrou interesse em participar, após retirar os EUA do Acordo de Paris e dissolver o Escritório de Mudanças Globais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lula disse que quer telefonar para Trump e convidá-lo à COP30 Ricardo Stuckert/PR - 10.07.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (6) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, precisa participar da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025), “até para justificar as atitudes dele”. O evento será realizado em novembro, em Belém (PA).

O petista voltou a declarar (leia mais abaixo) que pretende convidar Trump para o evento por meio de uma ligação telefônica — ainda sem previsão de ocorrer.

“Eu disse ontem: eu vou pessoalmente tentar telefonar para o Trump, espero que ele me receba, para convidá-lo para participar da COP. Ele não pode ficar fora. O país mais industrializado e que há muito tempo polui o planeta Terra não pode ficar fora. Ele tem de vir, até para justificar as atitudes dele”, destacou, ao chamar a COP30 de “a COP da verdade”.

A declaração, feita em entrevista à agência internacional Reuters, ocorre em meio à escalada de tensão entre Brasil e EUA — o tarifaço de 50% imposto por Trump a produtos brasileiros exportados aos norte-americanos começou a valer nesta quarta.

Esvaziamento da agenda ambiental

A COP30 será em novembro deste ano e deve reunir representantes e chefes de Estado de diversos países.

Não há confirmação da ausência de Trump, mas atitudes demonstram que o norte-americano não tem interesse em participar do evento. Quando retornou à Casa Branca, em janeiro deste ano, o republicano retirou os EUA do Acordo de Paris, acordo multilateral sobre mudanças climáticas.

Na semana passada, Trump concluiu a dissolução do Escritório de Mudanças Globais do Departamento de Estado, órgão que representa os EUA nos eventos climáticos internacionais.

Com o fim do departamento, o país deixa de participar de reuniões da diplomacia ambiental global — como a COP30 — por meio de representantes oficiais.

Ligação

Nessa terça (5), Lula já tinha demonstrado interesse em convidar Trump para a COP30.

“Eu não vou ligar para o Trump para comercializar, não, porque ele não quer falar. Mas eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar”, declarou, ao citar outros líderes mundiais, como Xi Jinping (China) e Narendra Modi (Índia).

