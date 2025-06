Idosa mantida em trabalho análogo a escravidão por 40 anos é resgatada em Sergipe Segundo informações da PF, vítima de 66 anos não recebia pagamento ou tinha férias e desanso semanal Cidades|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 06/06/2025 - 10h02 (Atualizado em 06/06/2025 - 10h15 ) twitter

Agentes da PF e representantes do Ministério do Trabalho estiveram na casa dos empregadores Divulgação/PF/Arquivo

Uma idosa de 66 anos foi resgatada nesta sexta-feira (6) após ser submetida a condições análogas à escravidão no trabalho doméstico por 40 anos em Aracaju (SE). Durante todo esse período, ela nunca recebeu salário, nem teve direito a férias ou descanso semanal.

As investigações tiveram início a partir de uma denúncia anônima. No local, as equipes constataram graves violações de direitos fundamentais. Segundo a Polícia Federal, este é o primeiro caso de resgate por trabalho escravo doméstico registrado no estado de Sergipe.

A operação foi realizada por uma força-tarefa composta por representantes da Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho e Auditoria-Fiscal do Trabalho.

A vítima e os empregadores foram ouvidos na sede do MPT-SE, onde foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta para o pagamento das verbas rescisórias devidas. O caso segue sob sigilo.

Combate ao trabalho escravo

De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), mais de dois mil trabalhadores já foram resgatados de condições análogas à escravidão em 2024. No âmbito doméstico, 19 pessoas foram resgatadas em todo o país neste ano.

Denúncias podem ser feitas pelos seguintes canais:

