Lula diz que falta de regulação das redes sociais só interessa 'às grandes corporações' Presidente também adiantou que Cúpula do Brics vai adotar Declaração sobre Governança da IA Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 06/06/2025 - 08h06 (Atualizado em 06/06/2025 - 08h49 )

Lula recebe título de Doutor Honoris Causa da Universidade Paris 8 Ricardo Stuckert / PR - 06.06.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta sexta-feira (6) a necessidade de discutir a regulação das redes sociais no Brasil. “A ausência de regulação das redes digitais só interessa às grandes corporações”, afirmou o presidente durante discurso ao receber o título de doutor honoris causa pela Universidade Paris 8, na França.

Lula também adiantou que a Cúpula do Brics, que será realizada no Brasil em um mês, pretende adotar uma Declaração sobre Governança da Inteligência Artificial.

Segundo Lula, “em tempos de desinformação e negacionismo, o saber deve ser protegido como instrumento de bem comum”.

No discurso, Lula também defendeu a educação e o acesso das pessoas mais vulneráveis à universidade. “A direita tem medo da educação porque sabe que é onde nasce a consciência”, disse.

O petista acrescentou que carrega “a convicção de que o papel da política não é administrar a desigualdade, mas enfrentá-la”.

“No Brasil, que fundou suas primeiras universidades somente no início do século 20, o ensino superior sempre foi pensado e reservado para a elite. Foi preciso que um metalúrgico sem diploma universitário chegasse ao poder pelo voto popular para mudar essa realidade. Tenho a honra de ser o presidente que mais criou instituições de ensino técnico e superior”, disse.

Lula também citou o educador Paulo Freire em seu pronunciamento. “Que sigamos honrando o legado do mestre brasileiro Paulo Freire e colocando a educação como prática da liberdade, o diálogo como método e a crítica como ferramenta de emancipação”, afirmou.

No pronunciamento, o presidente da República afirmou que pretende até 2026 criar uma universidade para indígenas. “Em consulta com nossos povos originários, criaremos a primeira Universidade Indígena até 2026″, afirmou.

Homenagem

Lula recebeu o título de doutor honoris causa na Universidade de Paris 8, na França, conhecida também pelo nome de Paris 8 de Vincennes Saint Denis. A universidade tem forte vínculo com a classe trabalhadora e com públicos marginalizados, incluindo estudantes sem diploma e imigrantes.

Essa é a segunda homenagem ao presidente brasileiro durante a visita que ele faz ao país europeu. Na quinta-feira (5), Lula recebeu uma medalha de honra da Academia Francesa, entregue a 19 chefes de Estado ao longo de 400 anos, entre eles o imperador Dom Pedro II, em 1872.

Nesta sexta-feira (6), Lula participa do Fórum Econômico Brasil-França, que reúne empresários brasileiros e franceses para discutir diversos temas como transição energética, descarbonização, infraestrutura e oportunidades de negócios e investimentos.





