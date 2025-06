Em selfie com Lula e Torre Eiffel em verde e amarelo, Macron diz que França ama o Brasil Presidente brasileiro está na França em visita oficial; ‘Nós somos dois países irmãos’, disse Lula Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 05/06/2025 - 22h23 (Atualizado em 05/06/2025 - 23h00 ) twitter

Na selfie aparecem Brigitte e Emmanuel Macron, Lula e Janja Ricardo Stuckert/ PR - 05.06.2025

A Torre Eiffel, principal ponto turístico de Paris, foi iluminada de verde e amarelo em uma homenagem ao Brasil na noite desta quinta-feira (5) durante visita de Estado do presidente Lula ao país.

Pelas redes sociais, o presidente da França, Emmanuel Macron, compartilhou uma selfie, com a torre ao fundo, ao lado do presidente brasileiro, da primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, e da primeira-dama francesa, Brigitte Macron. A foto foi feita após o jantar de recepção da delegação brasileira ao país.

Os chefes de Estado também divulgaram um vídeo em que ressaltam a cooperação entre os dois países. “Macron e eu trabalhando para melhorar a França e o Brasil”, disse Lula. “Nós somos dois países irmãos, e juntos nós seremos muito mais fortes”, completou. Macron, por sua vez, disse que a “França ama o Brasil”.

Esta quinta-feira foi o primeiro dia da visita de Estado do presidente Lula ao país europeu. No início do dia, Lula foi recebido com uma cerimônia na Esplanada dos Inválidos, em Paris. Depois, os dois presidentes tiveram uma reunião bilateral, seguida de uma declaração conjunta à imprensa no Palácio do Eliseu.

Lula também recebeu uma homenagem da Academia Francesa, teve uma reunião com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e conversou com integrantes da comunidade brasileira na França. À noite, o presidente brasileiro participou de um jantar oferecido por Macron.

Na sexta-feira, Lula receberá o título de doutor honoris causa pela Universidade Paris 8. Também está prevista a participação dele na cerimônia de certificação do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal e na sessão de encerramento do Fórum Empresarial Brasil – França.

