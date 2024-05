Lago Guaíba pode chegar ao nível mais alto da história nesta terça, e temperatura cai 7°C no RS Água pode passar de 5,4 metros; recorde até então registrado do principal curso d’água da Grande Porto Alegre é de 5,33 metros

Nível do lago Guaíba pode chegar a 5,4 metros (Gustavo Mansur/Governo do RS — 8.5.2024)

O nível do lago Guaíba, principal curso d’água da Grande Porto Alegre, pode passar de 5,4 metros nesta terça-feira (14). O recorde é de 5,33 metros, registrado na manhã do último dia 5. A previsão é do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), que alerta, inclusive, para a nova subida da água em locais que tiveram redução do nível.

Segundo o último boletim da instituição, o aumento da cheia “será resultado da chuva ocorrida até no final de semana na bacia e depende da atuação do vento sul forte”. Além disso, a temperatura no Rio Grande do Sul deve cair 7°C até esta quarta-feira (15).

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que a Sala de Situação, órgão emergencial criado para administrar a situação das enchentes, projeta expectativa de elevação para até 5,6 metros para os próximos dias.

“Todos os cenários de previsão reafirmam cheia duradoura e confirmam o repique da cheia [nova subida] com nova elevação de níveis para acima de 5 metros.” (Afirmação de engenheiros do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS)

“Considerando a elevada duração prevista e o repique da cheia com subida de níveis, recomenda-se manter a atenção a todas as áreas de risco, incluindo aquelas em que a inundação teve redução; atenção especial à população afetada; e ações imediatas para reestabelecimento de infraestruturas e manutenção de serviços essenciais como o saneamento básico”, alertam os especialistas da UFRGS.

Alerta de queda na temperatura

“Está entrando uma massa de ar polar a partir da madrugada desta terça-feira. Há previsão de geadas na região de Bagé, no extremo sul do estado. E, na quarta-feira, a temperatura deve ficar entre 7°C (mínima) e 15°C (máxima) em Porto Alegre”, afirma o meteorologista Glauco Freitas, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Nessa segunda-feira, a mínima foi de 14°C (7°C maior), e a máxima, de 19°C (4°C maior).

Inmet alerta para queda de temperatura no Sul (Inmet — 13.5.2024)

Por causa dessa previsão de queda repentina nas temperaturas, o Inmet emitiu alerta de perigo laranja para toda a região Sul do país (Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul). O alerta é intermediário — quando o risco é potencial, é emitido o alerta amarelo; e quando é grande, o vermelho.

Mais chuva

A frente fria deve se dissipar nesta quinta-feira (16). Com isso, segundo o especialista, “a chuva deve retornar e se mantém por cerca de dois dias”, o que pode agravar ainda mais as cheias no RS.

Números da tragédia

Até as 18h dessa segunda-feira, 450 dos 497 municípios do estado já haviam sido afetados pelas enchentes. A Defesa Civil já confirmou 147 mortes. Há ainda 806 feridos e 127 desaparecidos. Pelo menos 2.124.203 de pessoas já foram afetadas. Entre elas, 77.405 estão em abrigos, e 538.245, desalojadas.

As inundações ocorreram desde o início do mês e atingem principalmente Porto Alegre e municípios da região metropolitana, como Eldorado do Sul (a mais afetada) e Canoas. Equipes de resgate e voluntários trabalham sem intervalo para socorrer moradores e animais domésticos ilhados.

