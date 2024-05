30 anos após a morte de Ayrton Senna: o legado de um ícone brasileiro Era a sétima volta do Grande Prêmio da Fórmula 1 em San Marino, na Itália. Ayrton Senna estava em 1º lugar, com o alemão Michael...

Era a sétima volta do Grande Prêmio da Fórmula 1 em San Marino, na Itália. Ayrton Senna estava em 1º lugar, com o alemão Michael Schumacher no retrovisor. Sedento por vitória e pressionado, estava a 305 km/h e, às 14h13 em Ímola – 9h13 em Brasília – “Senna bateu forte”.

