A emocionante lembrança de Miguel Livramento e seu legado

O LEGADO E A SAUDADE. Vários colegas jornalistas e fãs lembraram que na última quinta-feira, dia 8, seria uma data de comemoração pelos 82 anos de idade do saudoso Miguel Livramento que nos deixou no dia 2 de agosto de 2023. Com certeza, seria um dia de muito carinho dos seus familiares, amigos e fãs. Marcelo Mancha, meu colega aqui do Grupo ND tem a melhor definição sobre a passagem e o legado do radialista pela cidade e pelos veículos de imprensa em que o baixinho trabalhou: “O Miguel Livramento foi, sem dúvida nenhuma, o primeiro ‘influencer’, mesmo quando não havia internet e ainda sequer imaginávamos o que era isso”. Saudades Miguel. Genial observação, Mancha!

