A incrível história de Carina Santos e a tragédia no Rio Grande do Sul O pessoal precisa é de dinheiro dado, investimento a Fundo Perdido não é nenhum absurdo, não é dinheiro jogado fora. Explico: no...

O pessoal precisa é de dinheiro dado, investimento a Fundo Perdido não é nenhum absurdo, não é dinheiro jogado fora. Explico: no final dos anos 80, o interior de Portugal e Espanha estavam atrasados em relação aos atrativos e equipamentos turísticos dos pólos consolidados do Continente. Foi então elaborado um Plano, pactuado os critérios e criado um Fundo, o FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento do Espaço Rural, com dinheiro Europeu 90% ‘cortesia da casa’ e os restantes 10% em suaves prestações durante 10 anos. O empresário assumia o compromisso de oferecer o seu equipamento à oferta turística. Foi assim que a Europa modernizou sua principal indústria, propriedades abandonadas foram recuperadas e pessoas tiveram motivos para deixar as grandes cidades para voltar a habitar no interior.

