Acidente em Chapecó: motorista atinge moto e três veículos estacionados

Na tarde desta sexta-feira (17), um acidente impressionante foi registrado em Chapecó. Um motorista bateu em uma motocicleta, perdeu o controle da direção e acabou atingindo outros três veículos estacionados. O impacto causou ferimentos em duas pessoas. As autoridades foram acionadas para prestar socorro e investigar as causas do acidente. Confira.

