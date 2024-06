ND Mais |Do R7

Aeroporto do Oeste de SC receberá investimento milionário para revitalização O Aeroporto Hélio Wasun, de São Miguel do Oeste, Oeste de SC, receberá cerca de R$ 8,1 milhões para a revitalização. O Governo do...

Alto contraste

A+

A-

O Aeroporto Hélio Wasun, de São Miguel do Oeste, Oeste de SC, receberá cerca de R$ 8,1 milhões para a revitalização. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, confirmou o repasse para as obras nesta semana.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Aeroporto do Oeste de SC receberá R$ 8 milhões para revitalização

• Como projeto que busca impedir delação de réu preso pode afetar Operação Mensageiro

• Homicídio oculto: a cada 14 mortes violentas em SC, uma não entrou para a estatística em 2022



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.