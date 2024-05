ND Mais |Do R7

AGU pede remoção de fake news sobre doação de alimentos no RS

A AGU (Advocacia-Geral da União) pediu, nesta quarta-feira (15), que as redes sociais X (antigo Twitter), TikTok e Kwai removam, no prazo de 24 horas, publicações com fake news sobre a doação de alimentos às pessoas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

