Ajuda humanitária: Aeroportos de SC isentam tarifas para voos ao RS Aeroportos de Joinville e Navegantes isentaram as tarifas para voos humanitários com destino ao Rio Grande do Sul. Enquanto isso,...

Alto contraste

A+

A-

Aeroportos de Joinville e Navegantes isentaram as tarifas para voos humanitários com destino ao Rio Grande do Sul. Enquanto isso, a cobrança de pedágio na BR 101 em Santa Catarina não foi suspensa para deslocamentos com ajuda ao estado vizinho. Detalhes sobre as medidas adotadas pelas concessionárias responsáveis são discutidos. Confira mais informações nesta cobertura completa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Homem armado invade creche em Itajaí e atira contra vigilante

• Casan alerta moradores de Itá sobre extravasamento de água da chuva na rede de esgoto

• Aeroportos de SC isentam tarifas para voos humanitários ao RS; pedágio na BR 101 é mantido



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.