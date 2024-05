Alerta de temporais e calor intenso em Santa Catarina

Alto contraste

Os estragos causados pelo vendaval no bairro Jardim Bandeira, em São Joaquim, são evidentes, conforme registrado pelo repórter Wagner Urbano. O temporal repentino deixou um rastro de destruição, afetando diretamente oito famílias, duas das quais precisaram buscar abrigo com parentes. Além disso, um alerta para temporais nas próximas horas e nos próximos dois dias preocupa as autoridades, com previsão de acumulados de até 200 mm em algumas regiões, especialmente no extremo oeste, oeste, meio-oeste, serra e litoral sul. Alerta-se para riscos de alagamentos, deslizamentos e queda de árvores. A frente fria que avança manterá a condição de chuva volumosa em Santa Catarina. A atuação de nuvens carregadas, evidenciada nas imagens de satélite, indica risco de temporais severos. Adicionalmente, o calor persiste, com temperaturas elevadas, especialmente no litoral norte, podendo atingir até 37°C. Fique atento às condições climáticas e tome precauções necessárias.

