Alerta em Itajaí: Aumento alarmante de furtos e roubos em condomínios A preocupação com a segurança toma conta de moradores de Itajaí, que enfrentam um aumento alarmante no número de furtos e roubos...

Alto contraste

A+

A-

A preocupação com a segurança toma conta de moradores de Itajaí, que enfrentam um aumento alarmante no número de furtos e roubos em condomínios, prédios e residências. O BG investiga a situação, mostrando como a comunidade está lidando com essa escalada de crimes e quais medidas estão sendo tomadas para proteger os residentes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Palhoça 130 anos: descubra a agenda de eventos exclusivos para a celebração

• Alerta em Itajaí: Cresce número de furtos e roubos em condomínios

• Ação no centro de Florianópolis distribui brindes para lançamento de “A Grande Conquista”



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.