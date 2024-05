ND Mais |Do R7

ANAC suspende venda de passagens para Aeroporto Salgado Filho por causa das enchentes no RS A ANAC tomou uma medida emergencial de suspender a venda de passagens para o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, devido às...

A ANAC tomou uma medida emergencial de suspender a venda de passagens para o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, devido às enchentes que deixaram o terminal inoperante. Saiba mais sobre as consequências das enchentes no Rio Grande do Sul e como isso afeta o transporte aéreo na região.

