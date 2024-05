ND Mais |Do R7

ANAC suspende venda de passagens para Porto Alegre: aeroportos de SC têm aumento de movimento A ANAC suspendeu a venda de passagens para o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, devido ao prolongamento do fechamento até...

A ANAC suspendeu a venda de passagens para o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, devido ao prolongamento do fechamento até setembro. Isso tem impactado o movimento nos aeroportos catarinenses, com destaque para Jaguaruna. Saiba mais com Emanuela Justino.

