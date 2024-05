ANTT anula multa de veículos que levavam donativos ao RS

Alto contraste

Após os caminhões que transportaram donativos sendo multados, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) alterou as regras de fiscalização nas rodovias. A repórter Rachel Schneider traz as informações ao vivo sobre as mudanças rompidas, destacando como isso afetará futuros transportes de ajuda para o Rio Grande do Sul.

